Раскрыто, почему войска КНДР до сих пор находятся на территории России

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему войска КНДР все еще находятся на территории России. По словам аналитика, северокорейские войска занимаются на территории РФ боевой подготовкой, перенимая опыт российских коллег. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что армия КНДР готова оказать помощь ВС РФ в случае необходимости.

Воинский контингент Северной Кореи может присутствовать на территории России согласно договору, подписанному между Москвой и Пхеньяном, напомнил Матвийчук.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «боевые друзья из Северной Кореи» присоединяются к бригадам, занимающимся разминированием территории региона.