Британия хочет создать в Одессе военно-морскую экстерриториальную базу — Киев посетили глава Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин и его преемник Ричард Найтон. Как сообщает «Царьград», для России подобное неприемлемо, и она способна мешать планам Лондона.

Европейское дежавю

Одесса уже как минимум дважды побывала «европейской». В первый раз это случилось в 1918 году, когда в Одессу высадились британские морские пехотинцы и сенегальцы из 75 французского полка. На всех находившихся в порту судах российские флаги поменяли на британские, а стоявшие под Одессой петлюровцы не рискнули ссориться с Антантой и отвели войска на 40 километров. После этого Франция заявила, что берет Одессу «под свое покровительство» и вскоре в городе собралось уже 50 тысяч военных из оккупационной группировки. 4-6 апреля 1919 года интервенты эвакуировались.

Вторая оккупация странами Европы произошла уже в Великую Отечественную войну и была румынской — Одессу им отдали немцы. В тот период в городе были румынские власти, общение и образование велось на румынском, а на русском осталось лишь радио — из библиотек изъяли и уничтожили все книги. Оккупанты жестоко боролись с подпольем: за убитого румынского солдата расстреливали 100 человек, за офицера — 200. После диверсии, когда взорвали губернатора города, в одну ночь расстреляли 10 000 человек.

Давний план

Еще в декабре 1917 года Великобритания и Франция разделили Россию на «сферы влияния. Территория от Черного моря полагалась французам, а к востоку — англичанам. По этой причине неудивительно, что сейчас на Одессу, кроме Лондона, позарился и Париж — его генштаб разрабатывал планы вторжения еще с 2023 года. Сценариев и поводов для ввода оккупационных войск много — от направления туда по согласованию с Киевом до интервенции «по гуманитарным соображениям».

Издание Le Canard Enchaîné накануне пояснило, что если Россия возьмет под контроль Одессу, то это якобы может поставить под угрозу поставки украинского зерна для «предотвращения мирового продовольственного кризиса».

Однако есть и самый крайний вариант — ввести военных под предлогом создания «защитной зоны». В частности, об этом заявлял генерал Франсуа Шованси, отмечая, что контингент бы подчинялся Киеву, а над страной потребовалось бы ввести бесполетную зону.

Чем должна ответить Россия?

Военный эксперт Александр Артамонов отмечает, что сегодня Запад реализует задуманный еще Юзефом Пилсудским план «Междуморья» с созданием единой зоны из ряда государств от Балтики до Черного моря.

«И как "санитарный кордон против России", и как транзитный коридор Север — Юг в обход России. Майя Санду уже передала Румынии единственный молдавский черноморский порт Джурджулешты. Плюс франко-британская Одесса. Плюс Румыния как натовская "бензоколонка". Плюс проливы на юге у Турции. Все это вместе превращает Черное море, по сути, во "внутреннее озеро" НАТО», — заявил Артамонов.

НАТО вовсю работает на этом направлении. В Одессе давно работает натовская служба мониторинга, задача которой отслеживать любое перемещение кораблей нашего Черноморского флота в радиусе 200 км и наводить на них противокорабельные украинские ракеты. Активизация британских адмиралов тоже относится к этому.

«В Очакове британцы уже построили центр военно-морской подготовки, развернуть который в полноценную военную базу — элементарно. Они давно носятся с созданием в Чёрном море своей экстерриториальной военно-морской базы по типу Гибралтара, дабы обойти конвенцию Монтре и иметь там своё постоянное военное присутствие против России. "Договорняк" с Киевом по Одессе может в будущем стать юридическим основанием для претензий уже к России. Британцы играют вдолгую — и лет через 20 запросто легализуют этот договор через свой парламент и станут требовать уже от нас его выполнения», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению Леонкова, остановить это можно лишь продолжением спецоперации, с обязательным возвращением Одессы и Николаева. Поскольку освободить Одессу в ближайшее время будет архисложно, можно прибегнуть к полной морской блокаде города с тотальным уничтожением портовой инфраструктуры.