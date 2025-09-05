ВС РФ нанесли удар по химическому заводу ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что целью удара в Днепропетровске мог стать химический завод, связанный с ВСУ. Об этом Матвийчук рассказал порталу NEWS.ru.

В ночь на 5 сентября по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске был нанесен удар, начался пожар. После этого украинские СМИ сообщили, что власти города выпустили предупреждение о химической опасности.

«Днепропетровская область, Днепр - это крупные промышленные центры Украины. Там есть химические производства, там есть металлургия», - подчеркнул Матвийчук.

Полковник предположил, что целью удара стал крупный промышленный центр, «завязанный на военно-промышленный комплекс» Украины. В результате удара могли быть разрушены емкости с какими-то химикатами, считает Матвийчук.