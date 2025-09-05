«Заведут солдат к Калининграду»: названа неожиданная угроза от вывода войск США из Европы

Американская армия, похоже, намерена навсегда помахать рукой Европе. В пабликах ветеранов американских разведок начали активно обсуждать решение Трампа о сворачивании Пентагоном европейских программ безопасности для противостояния России. По сути, утверждают военные эксперты, речь идет о полном прекращении финансирования США европейского крыла НАТО и выводе оттуда своих вооруженных сил.

Между тем страны Европы могут стать сильнее после ухода американской армии. Об этом в беседе с «МК» рассказал политолог, экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

После остановок Пентагоном программы обучения и поддержки прибалтийских армий, администрация Белого дома намерена прекратить европейские программы безопасности для противостояния России. Об этом написало издание The Washington Post. Военные эксперты отмечают, что на практике это означает, что США выведут свои вооруженные силы из Европы почти полностью. В странах Европы останутся лишь некоторые подразделения, связанные с разведкой и поддержкой спецопераций.

Пентагон также отказался отправлять американских военнослужащих на территорию Украины. «Все это стало известно после утечки информации о создании Францией, Германией и странами Балтии двух сводных моторизованных корпусов (БТГр) для ввода их на Западную Украину», - пишет телеграм-канал «Condottiero».

Эксперт Василий Колташов в тоже время отметил, что радоваться выводу армии США из стран Европы рано — этот процесс может оказаться на руку воинствующим европейцам.

- Дело в том, что американские солдаты — это нечто вроде мобильного ресурса. Перемещаясь в любую точку мира, они там на складах должны находить вооружение и экипировку. Это огромное количество материальных средств, которые было бы дорого постоянно перевозить из одного места в другое, в зависимости от возникающих военных целей у США. Поэтому всюду есть достаточно много снаряжения, оружия и запасов продовольствия. Когда американцы начнут выводить своих военных из Европейского союза, то все свое добро они продадут европейцам. Евросоюз, который уже потратил 100 млрд евро на милитаризацию, потратит ещё и получит от американцев сразу много готового. Когда американские бригады просто сядут на самолёт и улетят, европейские солдаты зайдут в казармы и получат уже готовое вооружение и экипировку по стандартам НАТО. Такой будет модель ухода американских войск.

- То есть радоваться выводу войск США из Европы особо не стоит?

- Не нужно думать, что американцы заберут с собой танки, ракетные комплексы, артиллерийские орудия, склады. Нет, они это всё оставят. Но это скорее всего будет оформлено Трампом как продажа - не представляю, чтобы Дональд Трамп делал такого рода подарки. Тем более что касса Европейского союза отнюдь не пуста. И если такое случится, то это ускорит милитаризацию Европы, потому что она получат много готового. Им нужно будет только набрать личный состав.

- Каким странам, в первую очередь, может достаться наследие американской армии — Прибалтике, Польше?

- Прибалтика рассматривается Брюсселем как заноза в российском подбрюшье, потому что эти страны могут заблокировать Калининградскую область, запускать беспилотные летальные аппараты. Более того, если они там создадут укреплённые районы и заведут туда, например, немецких солдат, которые уже находятся в Прибалтике, то России, как предполагают на Западе, придётся проламывать эту оборону. Такая же функция у Финляндии, которая имеет протяжённую границу с Россией. Она тоже может быть зоной создания напряжения. Пока они это напряжение создают в условно мягкой форме.

В то же время поляки и румыны не согласились на уровне общества быть новым пушечным мясом Запада. Поляки полностью ушли в конфликт с украинскими мигрантами. Этот конфликт очень глубок и имеет исторические корни. В Польше ненавидят Бандеру за убийство поляков. Украинцы не любят поляков и хотят, чтобы те начали восхищаться Бандерой. А это немыслимо. Поэтому для польского общества те, кто погиб на украинском фронте, — дураки. За что сражался? За Бандеру? Поэтому втягивание поляков в конфликт с Россией очень сложно представить. У поляков за время спецоперации дух борьбы против России выветрился.