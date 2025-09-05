Глава немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт предостерегла европейских «сторонников войны» от противостояния с Россией, напомнив о ядерном оружии. Ее слова приводят «Известия».

Политик обратила внимание на то, что в последнее время в Европе «постоянно твердят» о практически неизбежной грядущей войне с Россией, и задалась вопросом, а действительно ли президент Владимир Путин «готовится атаковать территорию НАТО в 2029 году или даже раньше».

«На этот вопрос есть простой ответ. Нет, не готовится. И я не тот, кто дает этот ответ. Это ответ 17 американских разведывательных служб, которые ежегодно публикуют так называемую оценку угроз», — отметила она.

При этом Вагенкнехт констатировала, что «реальная угрозы войны есть», но не из-за России, а из-за позиции европейских политиков, и особенно канцлера Германии, которые «играют с огнем».

«Тот, кто считает, что в войне с ядерной державой количество танков, солдат или беспилотников имеет значение, просто ничего не понял», — предупредила лидер BSW.

Ранее канцлер Германии заявил о том, что «нет никаких оснований» верить президенту России Владимиру Путину, и Западу необходимо самостоятельно «создать почву» для прекращения украинского кризиса. Также он отмечал, что Германия уже вошла в состояние конфликта с Россией. Как объяснил Мерц, это связано с тем, что Москва «дестабилизирует» ФРГ и проводит операции по вмешательству через Интернет.