Граждане Германии высказались об отправке войск на Украину

Более половины жителей Германии поддержали размещение войск страны на территории Украины в случае прекращения огня и присутствия там европейских военных. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на опрос исследовательской группы Wahlen.

Согласно исследованию, 53% респондентов считают, что Германия должна принять участие в обеспечении прекращения огня посредством размещения военнослужащих. При этом 42% немцев посчитали, что подобное решение принимать нельзя.

Также опрос показал, что полного прекращения огня на Украине в ближайшие недели ожидают только 4% участников опроса. Противоположную точку зрения высказали 94% опрошенных.

В Германии высказались о возможной отправке военных на Украину

Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия намерена принять решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в «надлежащее время». По его словам, это произойдет, когда будет ясен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса.

