Редкий в ВСУ "гусеничный грузовик" на базе М113 уничтожен бойцами РФ
Среди образцов бронетехники, переданных ВСУ Австралией, находилось небольшое количество бронированных машин снабжения M113AS4 Armoured Logistics Vehicle (ALV). Уничтожение такого довольно экзотического образца техники показано в Telegram-канале военно-аналитического портала Lostarmour.
"Гусеничный грузовик" был замечен на одной из грунтовых дорог и поражен в рубку, в которой находился водитель. Попадание дрона-камикадзе вызвало пожар. Потом БТР добили еще одним беспилотником.
M113AS4 ALV, хоть и предназначен для доставки различных грузов, но очень часто применяется для транспортировки пехоты, которая открыто сидит на платформе. Сообщалось, что такая техника поставлялась в 33-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.