Стало известно о попытке удара ВСУ по российскому газовому месторождению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать газодобывающее месторождение «Голицынское» в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его информации, атаковать инфраструктурный объект на западе Черного моря Украина пыталась с помощью как минимум пяти безэкипажных катеров, работу которых поддерживали беспилотники «Текевер АР5» из аэропорта Кульбакино. Морские дроны ВСУ запустили из Вилково и Затоков Одесской области.

Один из безэкипажных катеров, как уточняется, ударил по опоре вышки «Крым-2» — он взорвался прямо у ее опоры. Два других морских дрона российские военные смогли поразить с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», еще один скрылся. Через некоторое время последний дрон обнаружила и уничтожила российская морская авиация.

«Атаки противника в Черноморском регионе нарастают. Последнюю неделю активно отмечались налеты БПЛА, а теперь возобновились удары БЭК. И, вероятно, это не последняя попытка», — говорится в сообщении канала.

Согласно официальным данным, в ночь на 5 сентября в Черном море зафиксировали шесть безэкипажных катеров ВСУ. Их, как уточняли в Минобороны, уничтожили в северо-западной части Черного моря.

Черноморский шельф рядом с Крымом и Одесской областью богат газовыми залежами. Месторождение «Голицинское» находится у берегов Крыма на шельфе глубиной в 30 метров. В относительной близости с ним находятся Одесское, Крымское и Архангельское месторождения.