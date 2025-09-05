Зеленский заявил, что на Украину прибудут «не единицы, а тысячи» солдат

Возможное развертывание военнослужащих на Украине в рамках гарантий безопасности предполагает присутствие тысяч солдат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«Я опять-таки не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить», — сказал Зеленский.

5 сентября телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают отправку на Украину войск из стран, не входящих в НАТО, на фоне протестов России о размещении в стране западного военного контингента. Журналисты утверждают, что рассматривается отправка на Украину солдат, например, из Саудовской Аравии или Бангладеша.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 26 стран заявили о готовности предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон.