ВС РФ 4 сентября нанесли ряд точечных ударов по военным объектам в Одесской области.

Одной из целей стал небольшой отель на побережье.

"Удары пришлись по курортным поселкам Тузла и Лебедевка. После прилетов в район Лебедевки прибыли два эвакуационных вертолета. Предварительно, в результате удара погибло порядка 70 человек. Примерно половина из них - иностранцы", - пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Удар был нанесен по гостинице рядом с Лебедевкой, населенной военнослужащими ВСУ и инструкторами из Европы. По рассказам местных жителей, среди них были румыны, поляки, но преимущественно британцы.

У отеля имелся собственный причал, где военные отрабатывали погрузку в катера и высадку десанта.

Прилет по базе отдыха у Очакова вызвал мощную детонацию, продолжавшуюся несколько часов. По данным подполья, попавший под удар пансионат также населяли военные, осваивавшие управление и обслуживание бехзэкипажных катеров.