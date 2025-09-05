Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Франции и Британии не удастся найти достаточно европейцев, готовых сражаться за Украину. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Колесника, европейские страны готовы отправить свои войска на Украину только теоретически. На сегодня только Франция, Британия и Эстония публично заявили о возможности размещения войск в стране.

«Но им надо еще найти тех людей, которые поедут на территорию Украины. Думаю, в этих странах помирать никто не собирается», - сказал депутат, добавив, что на Украине европейские силы «попадут прямиком в ад».

Четвертого сентября во Франции прошли переговоры европейских лидеров о гарантиях безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил.

Источники Bloomberg ранее сообщали, что гарантии безопасности могут включать отправку на Украину «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. Президент США Дональд Трамп говорил, что гарантии безопасности Киеву могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США».

Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха. Россия не раз отвергала отправку на Украину сил из стран НАТО.

Первоначально сообщалось, что в Европе обсуждают формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран для охраны линии соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточатся на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии будет отдана авиации.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, писала Financial Times.