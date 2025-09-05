Генерал оценил слова Алаудинова о победе в СВО

Заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в спецоперации, является преждевременным. Как сообщает aif.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в спецоперации, поскольку сумела выстоять и объединиться против «сатанинской машины».

«Чтобы победа стала очевидной для всех, нужно достичь целей специальной военной операции. Их две. Первая — демилитаризация Украины, вторая — денацификация Украины. Если мы достигнем целей специальной военной операции, это будет означать, что мы победили», — сказал Соболев.

Депутат добавил, что сейчас основная задача российских военных — полное освобождение новых субъектов РФ. Кроме того, они должны создать буферную зону безопасности.