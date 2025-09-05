Генерал оценил слова Алаудинова о победе в СВО
Заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в спецоперации, является преждевременным. Как сообщает aif.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в спецоперации, поскольку сумела выстоять и объединиться против «сатанинской машины».
Депутат добавил, что сейчас основная задача российских военных — полное освобождение новых субъектов РФ. Кроме того, они должны создать буферную зону безопасности.