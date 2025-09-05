Туск: Польша дорого платит за присутствие на своей территории войск США

Польша дорого платит за присутствие на своей территории американских войск, пожаловался в пятницу журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

"Мы ничего не получаем бесплатно. Мы на свою безопасность тратим больше всех денег в НАТО, а когда принимаем в гости американских солдат, платим за это большие деньги", - произнес политик.

По некоторым данным, в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Любопытно, что в минувшую среду Дональд Трамп заявил, что американских военных он может вывести из других европейских стран, но Польша в этот список не входит.

И все же, несмотря на жалобы Туска, накануне в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова принять еще больше американских солдат, для которых строятся новые казармы.

По словам министра, американским войскам в стране предоставляются "такие условия, которые хороши для польского общества", и даже окончив ту или иную миссию, американцы не покидают территорию страны, а перемещаются "в другие локации".