ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

Бундесвер перебросил более 1 тыс. единиц военной техники в Литву для участия в крупных учениях Quadriga-2025. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя вооруженных сил Германии.

© Газета.Ru

Военную технику перебросили из Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды колонна направилась на литовские военные базы. В учениях НАТО Quadriga-2025 будут задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств.

Маневры проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. Несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава примет "особые меры" в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Он назвал учения "Запад-2025" тренировкой нападения на Польшу.