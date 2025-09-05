«Цирк Зеленского» — так датское издание Ekstra Bladet озаглавило материал о поездке Владимира Зеленского в Данию на заседание лидеров Северо-Балтийской восьмерки. Как сообщает РИА Новости, представление было разыграно не для датчан, а для США.

Судя по статье, представители СМИ остались недовольны приездом украинского политика. Ни Зеленский, ни премьер Дании Метте Фредериксен по какой-то причине не стали отвечать на вопрос о причастности Киева к взрыву «Северного потока» в датских водах. Саму бессодержательность встречи красноречиво объяснил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Встреча не была посвящена принятию каких-либо важных решений. Страны Северной Европы и Балтии уже приняли решения, которые мы можем поддержать как в экономическом, так и в военном плане. Это наш способ показать США, что Европа оказывает Украине твердую поддержку, но нам нужно знать, что Штаты также находятся на этом пути», — заявил он.

Зеленский при этом выглядел довольным. Страны Северной Европы стали двигателем ряда проектов, нацеленных на поддержку Киева. Если раньше были жалобы на то, что Норвегия не выделяет деньги, то теперь и норвежское правительство стало направлять Киеву средства.

Вместе с тем на Украине переживают по поводу выборов в Норвегии — Киев пугает тем, что в стране усиливается «российская пропаганда». В частности, украинские власти рассерженны из-за появления партии «За мир и справедливость», которая против выделения средств на поддержание конфликта — а значит, как считают украинские пропагандисты, они и против Украины.

Однако приятным сюрпризом для Киева и его союзников стала позиция Копенгагена по поводу создания «украинского» завода по производству топлива для дальнобойных ракет «Фламинго» — создадут его в Дании, работать на нем будут датские сотрудники, а деньги выделяют северобалтийские страны. Таким образом, от Украины там будет лишь флаг, ведь даже «Фламинго» не является их разработкой — она подозрительно напоминает британскую крылатую ракету FP-5.

Посол России в Дании Владимир Барбин на запрос датских СМИ отметил, что если Украина запустит военное производство на территории страны, то ее будет все сложнее не рассматривать как прямого участника конфликта.

«С украинской стороны делались предельно откровенные заявления, что эти ракеты предназначены для ударов вглубь России. Копенгаген об этом осведомлен», — заметил Барбин.

Датские политики же, вместо того чтобы подумать о последствиях подобного шага, делают противоречащие друг другу заявления. В одной и той же статье Jyllands-Posten звучать слова о том, что Россия «не остановится на Украине», и в то же время — что Москва не посмеет атаковать украинский завод в Дании.

Понять довольный вид Зеленского можно — его желания четко объяснил экс-президент Польши Анджей Дуда. Он прямо признал, что Киев пытался втянуть Варшаву в конфликт с Россией, когда хотел представить прилет украинской ракеты по польской территории в ноябре 2022 года как нападение русских.

«Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня», — заявил Дуда.

Поляки не повелись на провокацию, однако датчане, по всей видимости, готовы перейти красную черту. Причем сам Копенгаген этого, похоже, не понимает, в отличие от Варшавы три года назад.