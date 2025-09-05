Стало известно, откуда массово запускали дроны на Тулу

Места массового запуска дронов на Тулу следует искать на территории России. Как сообщает aif.ru, об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Напомним, что в ночь на 5 сентября над Тульской областью сбили 12 беспилотников. Всего системы ПВО уничтожили над российскими регионами 92 дрона.

«Я придерживаюсь мнения, что при налете дронов по направлению более 100 км от границы нужно искать места запуска на территории России», — заявил Матвийчук.

Полковник в отставке добавил, что запускать дроны могут «купленные люди», которые пытаются нанести ущерб своей стране ради денег, при этом не осознавая серьезности ответственности. Кроме того, подобные атаки могут проводить заброшенные на российскую территорию диверсанты.