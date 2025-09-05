"Калашников" начал изготовление партии АК-308 для иностранных заказчиков

К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концернк «Калашников».

АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2024 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.