В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

Места дислокации украинских военных, которых обучали иностранные наемники, были поражены ударами в Одесской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы», – заявил РИА «Новости» Лебедев.

Он уточнил, что после ударов были зафиксированы десятки погибших, среди которых оказались и иностранные наемники. Для эвакуации раненых и погибших к месту происшествия направлялись вертолеты.

Напомним, в конце августа представитель подполья Лебедев заявил, что под Киевом были ликвидированы иностранные военные.

До этого пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.