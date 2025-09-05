Премьер Австралии допустил отправку войск на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе «не стал исключать» возможности присоединения австралийских войск к европейским силам на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Четвертого сентября Альбанезе присоединился к европейским лидерам на переговорах о гарантиях безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил.

По итогам переговоров во Франции правительство Австралии пообещало рассмотреть «любую просьбу о предоставлении войск». В офисе Альбанезе заявили, что Австралия продолжит работать вместе со своими партнерами «над достижением справедливого и прочного мира для Украины на ее условиях».

Источники Bloomberg сообщали, что гарантии безопасности могут включать отправку на Украину «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. Президент США Дональд Трамп говорил, что гарантии безопасности Киеву могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США». Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Всё остальное Лавров назвал «абсолютно безнадежным предприятием». Он отмечал, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала предложение, которое предполагало гарантии безопасности для Киева со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.