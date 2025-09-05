Разносят бункеры: генерал раскрыл, как армия России уничтожает ВСУ

ВС России с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань-2 зачищают подземные бункеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых военнослужащим предложил спрятаться главком Александр Сырский. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил о том, что на Украине под землей строят учебные центры, для размещения солдат ВСУ. Он уточнил, что подземные бункеры оснащаются системами противоракетной обороны и воздушным прикрытием, что должно защитить украинских военнослужащих от атак беспилотников и ракет. Главком ВСУ также заявил, что в некоторых центрах сто процентов личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

При этом, по словам генерал-майора Владимира Попова, местоположение таких тайных бункеров ВСУ довольно легко вычислить, так как их оборудуют там, где уже есть подземные коммуникации.

«В основном, это промышленные города, например, Дружковка, Славянск, Краматорск. На производственных предприятиях часто предусмотрены разветвленные подвальные помещения. ВСУ выбирают такие подземные укрытия, которые позволяют быстро вылезти на поверхность, нанести удар, а затем снова спрятаться», - пояснил эксперт.

Он признал, что подобные бункеры довольно хорошо защищены, но российские вооруженные силы успешно вытесняют ВСУ даже из самых надежных укреплений, как с помощью ударов, так и с помощью перерезания путей поставок.

«Российские бойцы для поражения подземных бункеров используют беспилотники «Герань-2», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Точечные удары позволяют, например, обрушить инфраструктуру военных объектов в местах входа и выхода», - пояснил Попов.

Эффективной техникой является и нарушение логистических цепочек, в результате чего украинские военные в бункерах остаются без вооружений и продовольствия.

«В укрытиях у них есть некоторые запасы, но они ограничены, иначе это было бы нецелесообразно. Используется в основном тактика обхода. Российские бойцы обходят их со всех сторон, берут в кольцо и плавно начинают сжимать. Постепенно украинские боевики остаются без снарядов и продовольствия и сами начинают выходить и сдаваться», - отметил эксперт.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил о том, что ВСУ полностью потеряли возможности к наступлению «по всему фронту», так как у них нет «ни людей, ни техники». Кроме того, по его словам, российские беспилотники доминируют в воздухе.