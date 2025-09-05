Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне продолжающегося российского наступления испытывают катастрофическую нехватку личного состава.

Об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

«После нескольких месяцев непрерывного продвижения российских войск появляется все больше сообщений с обеих сторон конфликта, что из-за серьезной нехватки личного состава украинские подразделения на передовой оказываются все менее укомплектованы», — говорится в публикации.

В издании напомнили о сообщении экс-начальника штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича, что передовые подразделения ВСУ укомплектованы менее чем на треть и обладают низкими возможностями вести бой.

Ранее попавший в российский плен боец ВСУ Владимир Егоров рассказал, что Украина на поле боя несет огромные потери. По его словам, именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация.