Первый в мире учебный безэкипажный катер "Макаровец" разработали в России

В России разработали первый в мире учебный безэкипажный катер "Макаровец". Его оснастили упрощенной системой управления и двумя электромоторами.

Катер будут использовать для подготовки операторов морских дронов, рассказали "Известиям" в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. Беспилотный катер приспособили под учебные задачи. Он может передвигаться до 10 километров, максимальная скорость - 10 узлов.

"Макаровец" по своей функциональности не уступает боевым образцам, а если появится такая необходимость, выполнит их задачи. На борту есть площадка для запуска беспилотников и боевой огнестрельный модуль. Он несет также телеуправляемые и автономные подводные аппараты.

У "Макаровца" несколько полезных функций - это учебный катер, платформа для испытаний различных модулей полезной нагрузки, надводная цель. Он также сможет выполнять и задачи минной разведки.

Катер уже испытали в бассейне и в море.