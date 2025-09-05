Удар «Солнцепека» и уничтоженная Archer: новости СВО к утру 5 сентября
В Минобороны России сообщили об успешной операции в Сумской области и об уничтожении шведского орудия Archer в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 5 сентября.
Удар «Солнцепека»
Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила пункт управления украинскими беспилотниками под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Российские военные нанесли удар по цели термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров.
Удар «Урагана»
Российская реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила временные пункты размещения ВСУ и украинскую бронетехнику, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Замаскированные позиции ВСУ были выявлены беспилотниками во время воздушной разведки. Полученные координаты передали артиллеристам, после чего расчет «Урагана» нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.
Уничтожение шведского орудия Archer
Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Замаскированная в лесу установка ВСУ вела огонь по российским штурмовым подразделениям. Уничтожение Archer сократило возможности ВСУ по огневой поддержке своей пехоты, подчеркнули в Минобороны.
Операция в Сумской области
ВС РФ уничтожили опорные пункты, блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что для уничтожения объектов ВСУ применялись расчеты минометов. В Минобороны добавили, что российские силы каждый день продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от границы для создания «санитарной зоны».
ВСУ перебросят под Сумы «президентский батальон»
Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ перебрасывают в Сумскую область батальон из состава президентской бригады. По данным собеседника агентства, речь идет о 22-м отдельном батальоне специального назначения. Источник заявил, что этот батальон ранее участвовал в нападениях на Курскую область и был разбит в районе села Гуево.
Продвижение в Днепропетровской области
Путин озвучил позицию России по иностранным войскам на Украине
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после взятия Новоселовки в Днепропетровской области ВС РФ начали продвигаться сразу к двум селам - Лесному и Великомихайловке. По словам Марочко, Новоселовка может стать «своеобразным плацдармом», позволяющим российским силам продвигаться в ДНР и Запорожской области.