В Минобороны России сообщили об успешной операции в Сумской области и об уничтожении шведского орудия Archer в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 5 сентября.

Удар «Солнцепека»

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила пункт управления украинскими беспилотниками под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Российские военные нанесли удар по цели термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров.

Удар «Урагана»

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила временные пункты размещения ВСУ и украинскую бронетехнику, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Замаскированные позиции ВСУ были выявлены беспилотниками во время воздушной разведки. Полученные координаты передали артиллеристам, после чего расчет «Урагана» нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.

Уничтожение шведского орудия Archer

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Замаскированная в лесу установка ВСУ вела огонь по российским штурмовым подразделениям. Уничтожение Archer сократило возможности ВСУ по огневой поддержке своей пехоты, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Сумской области

ВС РФ уничтожили опорные пункты, блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что для уничтожения объектов ВСУ применялись расчеты минометов. В Минобороны добавили, что российские силы каждый день продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от границы для создания «санитарной зоны».

ВСУ перебросят под Сумы «президентский батальон»

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ перебрасывают в Сумскую область батальон из состава президентской бригады. По данным собеседника агентства, речь идет о 22-м отдельном батальоне специального назначения. Источник заявил, что этот батальон ранее участвовал в нападениях на Курскую область и был разбит в районе села Гуево.

Продвижение в Днепропетровской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после взятия Новоселовки в Днепропетровской области ВС РФ начали продвигаться сразу к двум селам - Лесному и Великомихайловке. По словам Марочко, Новоселовка может стать «своеобразным плацдармом», позволяющим российским силам продвигаться в ДНР и Запорожской области.