92 украинских беспилотника: какие регионы оказались под ударом к утру 5 сентября

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 92 украинских беспилотника. Какие регионы России оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

В военном ведомстве уточнили, что больше всего дронов — 15 — были сбиты над Брянской областью, 13 — над Ростовской областью, 12 — над Тульской областью, а 11 — над Калужской областью. Также было уничтожено девять БПЛА над Рязанской областью, восемь — над территорией Республики Крым и семь были перехвачены над Воронежской областью. По пять беспилотников уничтожены над территорией Курской и Орловской областей, по два — над Липецкой и Белгородской областями и по одному — в Смоленской области, над акваториями Черного и Азовского морей.

Тульская область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область жертв и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул он, напомнив жителям региона об осторожности.

По словам губернатора, упавшие на землю дроны «содержат взрывчатые вещества и приближаться к ним запрещено». Также Миляев призвал не брать в руки обломки дронов, поскольку они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Ростовская область

В Ростовской области дроны были уничтожены в четырех районах на севере региона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь

«Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — подчеркнул он.

ЛНР

Накануне вечером украинский беспилотник пытался атаковать хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенное на окраине Луганска. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики. https://t.me/government_lnr/50707

«В 20.40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске. К счастью, резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная», — уточнили власти региона.

Воронежская область

В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области было уничтожено около 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал сегодня ночью в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пояснил он в 2:08 мск, предупредив о сохранении режима опасности атаки БПЛА в регионе.

Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области был объявлен в 6:04 мск.

Пензенская область

Режим беспилотной опасности был введен и на территории Пензенской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности была временно ограничена работа мобильного интернета. Позднее глава области сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность» на территории региона.

Ограничения в аэропортах

При этом в аэропортах Тамбова, Волгограда и Калуги вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

К 6:14 мск все аэропорты возобновили работу.

Накануне средствами противовоздушной обороны были уничтожены 50 украинских беспилотников. В Ростовской области падение обломков привело к возникновению ландшафтных пожаров, которые были оперативно потушены.