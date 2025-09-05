Возможное размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев.

«Цель [президента Украины Владимира] Зеленского и Европы — продолжать военный конфликт. А размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины – это курс на войну. Один вариант ее продолжения — прекращение огня как условие старта мирных переговоров — они продавить не смогли», — заявил он.

По словам политика, теперь европейские лидеры и Киев предпринимают попытку ввести войска НАТО на украинские территории. Царев объяснил, что это станет новой интервенцией Украины. Он отметил, что похожий опыт у страны уже был и он «кончится тем же».

Экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и представители Запада специально закладывают основы гарантий безопасности Украины, которые будут неприемлемы для России.