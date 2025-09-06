За ночь над регионами России были сбиты 34 украинских БПЛА
Силами ПВО над регионами России за ночь были сбиты 34 украинских беспилотника.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 14 БПЛА были уничтожены над акваторией Чёрного моря, восемь — над территорией Смоленской области, пять — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территориями Белгородской области и Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Калужской области.
Ранее поступила информация, что в результате удара БПЛА по автобусам в Горловке пострадали двое водителей.