Силы ПВО сбили более 30 дронов над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 6 сентября с 20:00 до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Большинство БПЛА сбили над Белгородской областью — там уничтожили 21 дрон. Еще шесть аппаратов сбили над территорией Воронежской области, по два — над Брянской областью и Крымом.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами на окраине Луганска. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что в Красноармейском районе Краснодарского края украинские беспилотники повредили четыре дома. Обломки дронов были обнаружены по семи адресам. Никто из мирных граждан в результате случившегося не пострадал.