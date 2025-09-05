Риски начала поставок вооружений Украине новой страной оценили

Военная помощь Южной Кореи Вооруженным силам Украины (ВСУ) маловероятна, так как Россия является привлекательным партнером, и Сеул стремится выдерживать нейтралитет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

В частности, исследователь отметил, что южнокорейское общество особо не интересуется ситуацией в Европе. Кроме того, он добавил, что участие Северной Кореи в боях за Курскую область не воспринимается Сеулом как угроза безопасности.

«Разумеется, стороны обменивались стандартными угрозами. В Южной Корее заявляли, что начнут поставки вооружений Украине из-за военного сотрудничества России с КНДР. Российская сторона в ответ предупреждала о "серьезных последствиях". По итогу Южная Корея ничего не отправила Украине», — резюмировал востоковед.

Это ситуация между двумя ковбоями, Джоном и Биллом. У них обоих «кольты» расчехлены, но стрелять друг в друга они совершенно не хотят Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Кроме того, эксперт напомнил, что Южную Корею и Украину «связывает мало что, а вот с Россией есть устоявшиеся экономические отношения». По его словам, это делает Москву заметным партнером Сеула.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» он указал, что новый президент Южной Кореи, которым будет Ли Чжэ Мён, победивший на президентских выборах 3 июня, будет против поставок оружия ВСУ и выступит за нормализацию отношений с Россией.