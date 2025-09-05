Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на сумское направление батальон президентской бригады.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что батальон участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, провалив контратаку в районе Андреевки, понес потери.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники ВСУ по ошибке атаковали украинский десант районе Садков Сумской области. В результате украинское подразделение понесло потери.