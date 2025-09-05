ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Рязанскую область, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников, сообщил глава российского региона Павел Малков в Telegram.

«Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — уточнил губернатор.

Малков добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет, дома и инфраструктура не была повреждена.