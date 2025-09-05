В ГД предложили выдавать сертификат на реабилитацию участникам СВО

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести право для участников СВО однократно списывать кредитный долг, а также получать сертификат на реабилитацию.

По его словам, для скорейшего достижения победы государство должно не только укреплять вооружённые силы, но и усиливать социальную поддержку военнослужащих.

«Ключевые предложения нашей партии — однократное списание долгов участникам СВО и введение единого сертификата на реабилитацию, чтобы защитники Отечества могли получать необходимую помощь в любых медицинских и оздоровительных учреждениях», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили освободить от туристического налога семьи участников СВО.

В июле Дума приняла поправки о льготах для гражданских жён погибших бойцов СВО.