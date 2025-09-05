Россия впервые поставила куриные яйца в США

Соединённые Штаты в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России.

© RT на русском

Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что сумма закупки составила $455 тыс. Также крупнейшими поставщиками яиц в США стали Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика и Индия.

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк ранее рассказал RT, что куриные яйца в России — одни из самых доступных в мире.

В марте в Bloomberg писали, что США столкнулись с трудностями с поиском яиц для импорта в страну. В феврале цены на яйца в США выросли на 59% в годовом выражении.