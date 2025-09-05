Роспотребнадзоре: риск завоза чумы в Россию оценивается как минимальный

Риск завоза чумы в Россию в связи с выявленным случаем в Монголии оценивается как минимальный.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что постоянно взаимодействуют с монгольскими коллегами из Национального центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы.

Ранее, по данным агентства, в Монголии стало известно о заболевшем бубонной чумой на севере страны, у границы с Россией.

Также сообщалось, что в Китае выявили более 200 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

В конце августа в России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья.