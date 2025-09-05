В Запорожской области ликвидировали полковника Минобороны Украины

По данным российских силовых структур, в районе Степногорска Запорожской области был ликвидирован полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алексей Попович, сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, погибший офицер, известный под позывным "Борец", 1982 года рождения, проходил службу в 10-м отдельном отряде специального назначения ГУР МО Украины.

"В ходе стрелкового боя на запорожском направлении в районе Степногорска ликвидирован полковник ГУР Алексей Попович с позывным Борец, 17 июля 1982 года рождения", - сказал собеседник агентства.

