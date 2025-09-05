Раскрыта информация об отражении атаки ВСУ на Луганск
Луганск подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В 01:16 по московскому времени семь вражеских БПЛА были сбиты над столицей республики», — говорится в сообщении.
Ранее украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами на окраине Луганска. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.