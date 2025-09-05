На Украине мобилизовали епископа

На Украине сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») мобилизовали епископа, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

По его данным, викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима забрали 2 сентября. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.

Серафима распределили во второй батальон воинской части в Ровенской области. «Всего за два дня священнослужитель УПЦ был насильно мобилизован и зачислен в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.

