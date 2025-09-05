СМИ: США участвовали в разработке плана размещения войск ЕС на Украине

WSJ: США участвовали в разработке плана размещения европейских войск на Украине
Главы европейских армий разработали детальный план развертывания на Украине контингента численностью более 10 тыс. военнослужащих, который был подготовлен при участии американских генералов. Об этом 4 сентября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского дипломата.
Согласно плану, сухопутные силы будут разделены на две группы. Одна будет заниматься обучением и оказанием помощи украинским военным, в то время как вторая, отдельная "сила сдерживания", будет призвана "предотвратить возможное будущее российское вторжение".
Дипломат добавил, что воздушное патрулирование над небом Украины будет осуществляться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны. Отмечается, что в разработке планов принимали участие американские генералы, включая главу объединенного командования НАТО в Европе.
18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.