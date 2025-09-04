Армия США потратит почти 100 миллионов долларов на внедрение ИИ

Армия США потратит 98,9 миллионов долларов на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в подразделения пехоты. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Контракт стоимостью 98,9 миллионов долларов был подписан с калифорнийским стартапом TurbineOne. Ожидается, что технология в первую очередь позволит солдатам находить дроны и другие угрозы даже в условиях глушения сигналов. При этом, технология должна работать на ноутбуках, смартфонах и беспилотниках.

Контракт стал частью политики главы Пентагона Пита Хегсета, который хочет постепенно модернизировать американскую армию — отказаться от дорогих и устаревших систем в пользу дронов и ИИ.

«Это самая изменчивая и неопределенная среда, в которой мы когда-либо действовали», — прокомментировал ситуацию директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс.

Стартапу TurbineOne всего четыре года, но компания уже добилась одного из самых быстрых выходов на долгосрочный контракт с Пентагоном.

Ранее Пентагон одобрил использование военной базы в Чикаго для борьбы с мигрантами.