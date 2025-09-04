Появилось фото БПЛА "Герань" с новой системой наведения

В Сети появилось изображение новой версии ударного беспилотника "Герань".

© Соцсети

Под носовой частью дрона закреплена видеокамера высокого разрешения, на вертикальном оперении заметны антенны, отсутствующие на базовом варианте БПЛА.

"Подтверждается версия о новой системе наведения. Сигнал с камеры через блок мощных антенн позволяет управлять беспилотником в режиме реального времени. Это повышает точность поражения целей", - пишет "Военная хроника".

Также возможность передавать картинку в хорошем качестве позволяет использовать "Герань" как БПЛА-разведчик, а при работе группы беспилотников - в качестве корректировщика. Это повышает эффективность ударного комплекса в целом.