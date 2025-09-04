Стало известно о планах Берлина увеличить военную помощь Украине

Германия планирует существенно увеличить военную помощь Украине, передает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Собеседник телеканала заметил, что власти ФРГ предусмотрели значительное наращивание поставок вооружений и военной техники, в особенности — комплексов ПВО.

По словам источника, кабмин также намерен поддержать наступательные возможности Киева, помочь с разработкой украинских дальнобойных ракет.

«В целом речь идёт о поддержке производства оружия на территории Украины, включая точное оружие, например, крылатые ракеты», — пояснил автор статьи.

Кроме того, Германия планирует поставить оборудование для четырёх механизированных бригад украинской пехоты, пояснили журналисты.