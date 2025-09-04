Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29

Аналитический проект The War Zone (TWZ) заподозрил Азербайджан в передаче Украине истребителей МиГ-29.

Соответствующая публикация вышла на портале проекта.

«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой изрядно потрепанный парк истребителей МиГ-29 за счет довольно неожиданного источника: Азербайджана», — говорится в публикации.

Такой вывод аналитики сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии МиГ-29 Вооруженных сил Украины, окрашенный в характерный для Азербайджана камуфляж, сочетающий синий, серый и фиолетово-серый цвета.

Ранее президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — осудили атаку Вооруженных сил России на нефтебазу компании SOCAR в Одессе. В случае повторных ударов по объекту энергетической инфраструктуры эмбарго Баку на поставки вооружений Киеву может быть снято.