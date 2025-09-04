Раскрыты последствия потери военной помощи США странам Балтии

Потеря американской военной помощи может стать катастрофической для стран Балтии, предупреждают эксперты. Как сообщает Financial Times, под угрозой оказалась ключевая программа поддержки — Балтийская инициатива безопасности (Baltic Security Initiative), созданная в 2020 году для укрепления обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы.

По словам отставного офицера ВМС США Марка Монтгомери, вся концепция помощи заключается в предоставлении этим странам возможности самостоятельно защищаться. Однако администрация Белого дома не стала запрашивать дополнительное финансирование инициативы в бюджете на следующий год, хотя в прошлом году Конгресс одобрил выделение 288 миллионов долларов.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, программа в настоящее время пересматривается. Это решение вызывает серьезную озабоченность у союзников США в регионе.