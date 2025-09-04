Пентагон не учел 95% боеприпасов подрядчиков, включая ракеты Javelin

Минобороны США не ведет надлежащего учета почти 95% боеприпасов, которые находятся на объектах подрядчиков, включая ракеты Javelin и Stinger. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты (GAO), выполняющей функции ведущего регулятора американских правительственных ведомств, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Установлено, что армия не обеспечила надлежащий учет примерно 95% боеприпасов, находящихся на объектах подрядчиков, по состоянию на июль 2024 года», — указано в отчете.

Счетная палата уточнила, что армия сначала заявляла о хранении боеприпасов у подрядчиков на пяти объектах, но впоследствии выяснилось, что они находятся только на двух. Аудит показал, что из 94 проверенных записей, внесенных в систему учета, в 89 содержатся ошибки.

В GAO подчеркнули, что у Пентагона не было отлаженного процесса, а также четких правил для учета и отчетности по боеприпасам у подрядчиков. По мнению аудиторов, это «увеличивает риск искажений в отчетности и мешает руководству и конгрессу принимать обоснованные решения».

Счетная палата порекомендовала американским вооруженным силам наладить процедуры для своевременного внесения всех операций с боеприпасами в систему учета и хранить соответствующую документацию.