Фон дер Ляйен назвала число бойцов ВСУ, подготовленных странами Евросоюза

Евросоюз подготовил почти 90 тысяч украинских военных. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания «коалиции желающих», пишет РИА Новости.

© Соцсети

«Европа продолжит готовить украинских военных. Почти 90 тысяч уже подготовлены», — сказала она.

При этом 26 стран выразили готовность предоставить свои военные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины, отметила фон дер Ляйен. О каких именно государствах идет речь — она не уточнила.

Перед заседанием «коалиции желающих», которое прошло в Париже 4 сентября, глава Еврокомиссии назвала три основные задачи встречи: превращение Украины в «стального дикобраза» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз — прим. ред.), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.