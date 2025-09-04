Евросоюз в рамках своей военной миссии подготовил почти 90 тысяч украинских военных, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам состоявшейся в Париже встрече лидеров стран из так называемой «коалиции желающих». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Таран сообщил, что в общей сложности в обучении украинских военнослужащих принимают участие 34 государства.

Вместе с тем, военные эксперты признают, что провальное контрнаступление Украины в 2023 году отчетливо показало — обучение по американскому образцу, по стандартам НАТО практически ничего не дает солдатам, многие из них гибнут или, в лучшем случае, сдаются в первом же бою.

В Европарламенте намерены вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии

Это обусловлено тем, что западные специалисты практически не учат украинцев воевать, основной акцент делают на психологическую обработку, насаждение ненависти к россиянам, пояснили аналитики.