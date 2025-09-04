Россия ударила «Искандером» по целям в Черниговской области Украины

МО: ВС России уничтожили пункт подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом
Российские войска уничтожили пункт подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия в Черниговской области.
Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что средствами воздушной разведки была обнаружена подготовка к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников ВСУ дальнего действия с грунтовой взлётной полосы.
«Расчётом ОТРК «Искандер» ВС Российской Федерации был нанесён высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван», — заявили в Минобороны.
В результате удара уничтожено десять украинских боевиков и восемь единиц транспорта ВСУ с пусковыми установками БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке высадки в островной зоне Днепра.