Макрон раскрыл число стран, которые готовы разместить войска на Украине
Двадцать шесть стран обязались разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 4 сентября, в Париже прошла встреча лидеров стран так называемой «коалиции желающих». В частности, в ней приняли участие главы государств и правительств Франции, Дании, Польши, Финляндии.
Макрон заметил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию.
Ранее западные СМИ сообщили, что участники так называемой «коалиции желающих» не могут прийти к единому мнению относительно развертывания войск на Украине.
Журналисты уточнили, что коалиция разделилась на три части. Представители первой, в том числе, Великобритания, действительно готовы отправить войска. Вторая выступает против развертывания корпуса, третья состоит из сомневающихся стран, таких как Германия.