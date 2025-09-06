«Нарушаем логистику неприятеля»: расчет «Урагана» разнес позиции ВСУ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - наиболее часто используемое в зоне СВО вооружение. Все дело в их мобильности и огневой мощи. Если нужно, «реактивка» бьет залпом снарядов по площади, выжигает целые укрепрайоны. А если требуется поразить единичный танк или бронетранспортер – метко бьет по цели одним-двумя боеприпасами.

На днях расчеты реактивных систем «Ураган» группировки «Запад» уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника. Старший офицер батареи с позывным «Терек» рассказывает: задач у расчетов предостаточно. За день могут сменить до десяти огневых позиций.

- «Ураган» - машина дальнобойная. Цели бывают как на передовой, так и в тыловых районах. Часто выезжаем ночью. Пресекаем попытки противника подвезти боеприпасы и подкрепление. Разбираем опорные пункты, нарушаем логистику врага, - говорит «Терек».

В этом артиллеристам активно помогают разведчики. Их «птички» кружат над позициями противника круглосуточно. Если, даже ночью, они заметят «оживление» в стане противника, непременно сообщают на командный пункт. Оттуда координаты передают расчетам реактивных систем.

Боевое дежурство их продолжается постоянно. Всегда нужно быть в боевой готовности, поскольку боевая задача может прилететь в любой момент. Только передадут координаты, боевая машина тотчас демаскируется и отправляется на огневой рубеж. Несколько минут на приведение системы в боевую готовность, наведение – и пакет реактивных 220-миллиметровых снарядов уже летит в цель.

В этот раз позиции неприятеля находились на дистанции 25 километров. Расстояние для «Урагана» среднее - бьет он до 40 километров, а с помощью беспилотных корректировщиков трудностей не возникло вовсе. Результаты огневого поражения не заставили себя ждать: цели уничтожили.

По словам «Терека», артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы. Они наносят максимальный урон бетонным сооружениям. Поэтому блиндаж или какую-либо фортификацию пробивает без труда. Ими же уничтожают легкобронированную технику.

После огневой задачи расчеты меняют позиции для стрельбы. На огневом рубеже стараются не находиться дольше нескольких минут. Если новая цель еще не поступала, перемещаются с огневого рубежа, маскируют машину, сами отправляются в подготовленное укрытие и ожидают очередной вводной.