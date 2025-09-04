Генерал назвал города с подземными бункерами ВСУ

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что подземные укрепления ВСУ могут находиться в Славянске, Краматорске и Дружковке. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Генерал-майор отметил, что ранее ВСУ использовали подземные укрытия в шахтерских городах и поселках, но теперь потеряли контроль над большинством таких мест. По мнению Попова, подземные объекты ВСУ есть в городах с предприятиями, обладающими обширной подземной инфраструктурой.

«В основном это промышленные города, например, Дружковка, Славянск, Краматорск», - заявил Попов.

Он добавил, что ВСУ выбирают подземные укрытия, позволяющие «быстро вылезти на поверхность, нанести удар, а затем снова спрятаться». По мнению Попова, ВС РФ могут вынудить украинские силы покинуть подземные объекты, перекрывая доступ к оружию и продовольствию или нанося удары беспилотниками «Герань-2».

Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

Ранее глава ВСУ Александр Сырский сообщил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры украинской армии подземными укрытиями. По словам Сырского, за лето в этих центрах провели масштабные работы - были построены подземные сооружения для проживания солдат, а на стрельбищах начали обустраивать перекрытые ходы. Глава ВСУ заявил, что в некоторых центрах сто процентов личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.