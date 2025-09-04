В России отреагировали на планы Британии передать баллистические ракеты Nightfall ВСУ

Но эти ракеты в любом случае не смогут ничего изменить. Один отдельно взятый образец оружия не меняет ход конфликта, на это влияет баланс сил в операциях и тому подобные вещи. При этом у Украины сейчас нет перспектив изменить баланс сил, поэтому говорить том, что у нее будет какой-то успех нет никаких оснований. А слова министра обороны Великобритании – это просто заявление о намерениях, не более того.

Константин Сивков Доктор военных наук, капитан первого ранга запаса