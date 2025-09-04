В России отреагировали на планы Британии передать баллистические ракеты Nightfall ВСУ

Елена Прошина
Константин Сивковэксперт

Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с Рамблером прокомментировал слова главы британского министерства обороны Джона Хили о поставках Киеву тактических баллистических ракет Nightfall.

Ранее Хили заявил, что Великобритания может передать Украине ракеты Nightfall после завершения их разработки.

Целью заявления Хили о передаче Киеву ракет Nightfall, сделанным до завершения разработки этого оружия, является запугивание, отметил эксперт.

Но эти ракеты в любом случае не смогут ничего изменить. Один отдельно взятый образец оружия не меняет ход конфликта, на это влияет баланс сил в операциях и тому подобные вещи. При этом у Украины сейчас нет перспектив изменить баланс сил, поэтому говорить том, что у нее будет какой-то успех нет никаких оснований. А слова министра обороны Великобритании – это просто заявление о намерениях, не более того.

Константин Сивков
Константин СивковДоктор военных наук, капитан первого ранга запаса

Ранее сообщалось, что ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников.